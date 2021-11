Faculdade de Salvador oferece 10 bolsas de estudo gratuitas para o curso de pedagogia

Para celebrar 55 anos de instituição, a Faculdade Olga Mettig, de Salvador, lançou na última semana o edital que selecionará 10 alunos e alunas para o curso de graduação em pedagogia com bolsas de estudo gratuitas para o primeiro semestre de 2022. As inscrições estão abertas até 30 de novembro, por meio do formulário.

Além das 10 bolsas de 100%, a instituição oferece ainda 90 bolsas com desconto de 70% no mesmo curso e 55 bolsas de 70% nos cursos de pós-graduação. Mais informações estão disponíveis no site ou por meio do WhatsApp (71) 98248-4094.