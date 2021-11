FAF divulga regulamentos oficiais do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas 2022

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou nesta quarta-feira (24) os regulamentos específicos do Campeonato Alagoano InoveBanco 2022 e da Copa Alagoas 2022. O Estadual terá início no dia 19 de janeiro e previsão de término para o dia 2 de abril. Oito time estarão na disputa jogando entre si apenas em partidas de ida…

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou nesta quarta-feira (24) os regulamentos específicos do Campeonato Alagoano InoveBanco 2022 e da Copa Alagoas 2022.

O Estadual terá início no dia 19 de janeiro e previsão de término para o dia 2 de abril. Oito time estarão na disputa jogando entre si apenas em partidas de ida na fase inicial: ASA, CSA, CRB, CSE, Desportivo Aliança, Cruzeiro, Jaciobá e Murici. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal.

Já a Copa Alagoas 2022 terá novo formato. Na primeira fase, os clubes foram divididos em dois grupos com oito times em que os integrantes do Grupo A enfrentam os adversários do Grupo B. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. Na sequência, os times jogam semifinal e disputam a grande final. A competição começa no dia 09 de janeiro e tem previsão de término no dia 10 de abril.

REGRAS DO CAMPEONATO ALAGOANO 2022

Divulgação

O Campeonato Alagoano Série A de 2022 será disputado em três fases, sendo elas: Primeira Fase, Semifinal e Final, além da disputa de Terceiro Lugar, além da Seletiva da Copa do Brasil 2023, caso necessário.

Na Primeira Fase, os clubes jogam entre si em formato de jogos somente de ida, cada clube competindo um total de sete jogos para cada.

Ao final da Primeira Fase, os clubes classificados nos quatro primeiros lugares estarão classificados para a Fase Semifinal do Campeonato Alagoano Série A de 2022.

Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes na Primeira Fase da competição, o desempate será efetuado observando os seguintes critérios:

Maior número de vitórias; Melhor saldo de gols; Maior número de gols marcados; Confronto direto, somente na hipótese de ocorrer entre dois Clubes, sem levar em consideração o gol qualificado fora de casa; Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos; Sorteio.

Semifinal

Na Fase Semifinal, os clubes se enfrentam, em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida do Clube com melhor campanha na Primeira Fase, classificando-se os vencedores do confronto para a Fase Final.

Se enfrentam as equipes: 1ª melhor campanha na Primeira Fase x 4ª melhor campanha na Primeira Fase e 2ª melhor campanha na Primeira Fase x 3ª melhor campanha na Primeira Fase.

Em caso de empate em pontos ganhos entre os dois clubes na Fase Semifinal, o desempate para efeito de classificação será efetuado observando os seguintes critérios abaixo:

Melhor saldo de gols nas duas partidas da Fase Semifinal; Cobrança de pênaltis de acordo com os critérios adotados pela International Board.

Final

Na Fase Final, os clubes vencedores do confronto Semifinal se enfrentarão em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida do clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores.

A expressão melhor campanha deve ser compreendida como o maior somatório de pontos ganhos obtidos pela Equipe, e numa eventual persistência de igualdade em pontos ganhos, deverá ser aplicada a ordem de critérios estabelecida no regulamento.

Em caso de empate em pontos ganhos entre os dois Clubes na Fase Final, o desempate para efeito de definir o Campeão será efetuado observando os seguintes critérios abaixo:

Melhor saldo de gols nas duas partidas da Fase Final; Cobrança de pênaltis de acordo com os critérios adotados pela International Board.

O clube vencedor da Fase Final do Campeonato Alagoano Série A – 2022 receberá o título de Campeão Alagoano 2022, além de obter uma das vagas na Copa do Brasil 2023 e uma vaga na Copa do Nordeste 2023.

O clube perdedor da Fase Final do Campeonato Alagoano Série A – 2022 será atribuído o título de Vice-Campeão Alagoano 2022, além de obter uma das vagas na Copa do Brasil 2023.

Terceiro Lugar

Na disputa pelo terceiro lugar, os clubes desclassificados na Fase Semifinal se enfrentarão em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida do clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores.

Em caso de empate em pontos ganhos entre os dois clubes, o desempate para efeito de definir o 3° colocado será realizado observando certos critérios, como:

Melhor saldo de gols das equipes nas duas partidas; Cobrança de pênaltis de acordo com os critérios adotados pela International Board.

Série D

O Campeão Alagoano de 2022 será um dos representantes no Campeonato Brasileiro da Série D de 2023, conforme disposto em ofício encaminhado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), exceto para os representantes já classificados para as competições nacionais.

Em relação ao rebaixamento, o time classificado na oitava posição da competição será rebaixado ao Campeonato Alagoano Sub 23 – Série B de 2023.

E fica estabelecido o acesso do Campeão Alagoano Sub 23, Série B 2022, para disputar a Série A do Campeonato Alagoano de Futebol de 2023.

VEJA AQUI O REGULAMENTO DO CAMPEONATO ALAGOANO NA ÍNTEGRA: Campeonato Alagoano InoveBanco 2022

REGRAS DA COPA ALAGOAS 2022

Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas

A Copa Alagoas 2022 envolve as equipes disputantes do Campeonato Alagoano da Série A – 2022 e Campeonato Alagoano Sub23 – 2021. A competição contará com 16 participantes e será disputada em quatro fases distintas: Primeira Fase, Quartas de Final, Fase Semifinal e Fase Final.

Primeira Fase

Na Primeira Fase, os clubes serão divididos em dois grupos, A e B, compostos por quatro clubes disputantes do Alagoano da Série A – 2022 e outros quatro clubes disputantes do Alagoano Sub23 – Série B, definidos de acordo com a classificação final das duas últimas competições:

– Grupo A: CSA, ASA, Desportivo Aliança, Jaciobá, Zumbi, Coruripe, Miguelense e Dimensão Saúde.

– Grupo B: CRB, CSE, Murici, Cruzeiro, CEO, Agrimaq Pilarense, FF Comercial e Dínamo.

Os clubes jogam em sistema somente de ida, em que os integrantes do Grupo A enfrentam os adversários do Grupo B, perfazendo o total de oito jogos para cada.

Ao final da Primeira Fase, os Clubes classificados nos quatro primeiros lugares de cada grupo estarão classificados para as Quartas de Final da Copa Alagoas 2022.

Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais Clubes na Primeira Fase, o desempate para efeito de classificação, será efetuado observando os seguintes critérios:

Maior número de vitórias; Melhor saldo de gols; Maior número de gols marcados; Confronto direto, somente na hipótese de ocorrer entre dois clubes, sem levar em consideração o gol qualificado fora de casa; Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos; Sorteio.

Ao final da Primeira Fase, os clubes desclassificados ocuparão do 9° ao 16° lugares na classificação final da Copa Alagoas 2022, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate acima elencados.

Quartas de final

Nas Quartas de final, os oito clubes classificados na Primeira Fase se enfrentam em jogo único, formando quatro grupos de dois clubes com mando de campo do clube com melhor campanha na Primeira Fase, de acordo com o seguinte chaveamento:

GRUPO C: 1º do Grupo A x 4º Grupo A;

GRUPO D: 1º do Grupo B x 4º Grupo B;

GRUPO E: 2º Grupo B x 3º Grupo B;

GRUPO F: 2º Grupo A x 3º Grupo A.

Em caso de empate, a vaga à próxima fase será definida em cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela International Board.

Os clubes desclassificados nas Quartas de Final ocuparão do 5° ao 8° lugares na classificação final da Copa Alagoas 2022, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate acima elencados, somadas todas as fases.

Semifinal

Ao final das Quartas de Final, quatro clubes estarão classificados para a Fase Semifinal da Copa Alagoas 2022, formando dois grupos de dois clubes, em que se enfrentam em jogo único com mando de campo do clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores, de acordo com o seguinte chaveamento:

Grupo G: Vencedor do Grupo C X Vencedor do Grupo F;

Grupo H: Vencedor do Grupo D X Vencedor do Grupo E.

Em caso de empate, a vaga à próxima fase será definida em cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela International Board.

Os clubes desclassificados na Fase Semifinal ocuparão os lugares de 3° e 4° na classificação final da Copa Alagoas 2022, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate acima elencados, somadas todas as fases.

Fase Final

Na Fase Final, os clubes vencedores do confronto Semifinal se enfrentarão em jogo único, formando o Grupo I, com mando de campo do Clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores.

A expressão melhor campanha, aplicada sempre que necessária em qualquer das fases, deve ser compreendida como o maior somatório de pontos ganhos obtidos pelo clube, e numa eventual persistência de igualdade em pontos ganhos, deverá ser aplicada a ordem de critérios estabelecida neste regulamento, levando-se em consideração o critério de aproveitamento em caso de número diferente de partidas realizadas.

Em caso de empate entre os dois clubes na Fase Final, o desempate para efeito de definir o Campeão será a disputa em cobrança de pênaltis de acordo com os critérios adotados pela International Board.

O clube vencedor da Fase Final será o Campeão da Copa Alagoas 2022, além de obter uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D – 2023, exceto para os representantes já classificados para as competições nacionais, caso em que a vaga será do Vice-Campeão da Copa Alagoas 2022.

O clube perdedor da Fase Final será atribuído o título de Vice-Campeão da Copa Alagoas 2022.

O Campeão da Copa Alagoas 2022 disputará uma vaga na Copa do Brasil 2023 em confronto com o terceiro colocado do Campeonato Alagoano da Série A – 2022, podendo as equipes utilizar somente os atletas habilitados na relação de inscritos desta última competição.

Caso o Campeão da Copa Alagoas 2022 não integre o Campeonato Alagoano da Série A – 2022, deverá, obrigatoriamente, disputar o Campeonato Alagoano Sub23 – Série B 2022, e em caso de descumprimento perderá automaticamente o direito de disputa das competições nacionais, tanto em relação ao Campeonato Brasileiro da Série D – 2023, quanto, eventualmente para a Copa do Brasil 2023, cujas vagas serão destinadas ao ViceCampeão da Copa Alagoas 2022 e Segundo Colocado da Seletiva da Copa do Brasil, respectivamente.

Caso a disputa da Copa Alagoas seja descontinuada, as vagas para as competições nacionais apontadas neste artigo serão distribuídas conforme dispuser o regulamento do Campeonato Alagoano da Série A.

VEJA AQUI O REGULAMENTO DA COPA ALAGOAS NA ÍNTEGRA: Copa Alagoas 2022