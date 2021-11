Falcon vence fora de casa e fica a dois jogos do acesso à Série A1 – Futebol Interior

Aracaju, SE, 18 (AFI) – Dando um passo por vez na competição, o Falcon avançou mais uma casa para seguir na briga pelo tão sonhado acesso à elite do Campeonato Sergipano. Após ter vencido o Rosário Central pela contagem mínima na partida de ida, o time comandado por Luciano Quadros superou o adversário por 3 a 0, fora de casa, e está a 90 minutos de atingir o seu principal objetivo no ano. A equipe terá pela frente o Barra, adversário decidido em sorteio na tarde desta quinta-feira, 18, pela FSF.

No duelo contra o Rosário, realizado no Estádio Rezendão, o Falcon teve amplo domínio. Os gols foram marcados por Ramos, Christian e Rodrigo Alves, que destacou o empenho do elenco nos treinamentos diários para o bom momento.

“A gente vem trabalhando forte para realizar uma grande semifinal. Chegamos até aqui com muito empenho, dedicação e força de vontade. Conseguimos um ótimo resultado, demos mais um passo para conquistar o objetivo traçado por nós, atletas, pela comissão e toda diretoria”, afirma.

Artilheiro da equipe na competição, o atacante Christian voltou a balançar a rede do Rosário. Ele, que chegou na reta final da primeira fase, assumiu a titularidade e vem se destacando. Para o atacante, a equipe segue crescendo na competição:

“O desempenho da equipe foi o esperado por todos. Estamos numa constante evolução a cada jogo, com o grupo cada vez mais fechado e empenhado. Entramos em campo pensando exclusivamente na vitória e, graças a Deus, conseguimos a classificação”, destaca Christian.

A primeira partida do clássico entre Falcon e Barra ocorre no próximo domingo, dia 20, às 15h, no Estádio Municipal João Cruz, em Barra dos Coqueiros. A volta está marcada para o final de semana seguinte, no dia 27, no mesmo local e horário.