Faltando pouco mais de um mês para o inicio do Cearense, FCF divulga tabela completa – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Na tarde desta quarta-feira (24), a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela completa e detalhada da primeira fase do Campeonato Cearense de 2022. Serão dez equipes na primeira fase, e Fortaleza e Ceará só entram na fase decisiva.

A primeira rodada do certame alencarino de 2022 está marcada para o dia 9 de janeiro, domingo, com quatro partidas do período da tarde. A tabela marca para 15h, Maracanã e Atlético cearense, no estádio Domingão, em Horizonte.

Às 15h30, jogam, na cidade de Fortaleza no estádio Elizir Cabral, a partida entre Caucaia e Pacajus; esse jogo, será em Fortaleza pois o estádio da cidade de Caucaia, Raimundo Oliveira, na região metropolitana, passa por reformas.

Na mesma rodada, só que 16h, jogam Icasa e Crato, no estádio Inaldo Callou, em Barbalha. E fechando a rodada, na cidade de Iguatu, no estádio Morenão, jogam Iguatu e Ferroviário. Lembrando que folgam na primeira rodada nessa primeira fase, as equipes do Pacajus da cidade do mesmo nome e do Maracanã da cidade de Maracanaú na região metropolitana de Fortaleza.

A primeira fase do Cearense termina dia 19 de fevereiro e terá 14 rodadas. Na segunda fase, ocorrem jogos de “mata-mata” dias 22 e 25 de fevereiro; as semifinais serão realizadas dias 28 de fevereiro e 15 de março. As finais do campeonato alencarino de 2022 serão realizadas nos dias 27 de março e 3 de abril, segundo informou a Federação Cearense de Futebol.