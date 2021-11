Família faz apelo para encontrar jovem desaparecida há quatro dias

Familiares da Maria Gabriela Santos, de 21 anos, estão desesperados em busca de informações sobre o paradeiro da jovem, que está desaparecida há quatro dias. Informações de familiares dão fala que a jovem saiu de casa, localizada na Rua Padre Afrânio, em Girau do Ponciano, por volta do meio-dia do último domingo, 21, deixando a…

Instagram/Franquiele Mayara

Familiares da Maria Gabriela Santos, de 21 anos, estão desesperados em busca de informações sobre o paradeiro da jovem, que está desaparecida há quatro dias.

Informações de familiares dão fala que a jovem saiu de casa, localizada na Rua Padre Afrânio, em Girau do Ponciano, por volta do meio-dia do último domingo, 21, deixando a filha de um ano e nove meses com parentes. Desde então, ela não foi mais vista.

Como Maria Gabriela deixou o celular em casa, a família não consegue contato com a jovem.

Pelas redes sociais, a prima de Gabriela, Mayara dos Santos, relata o sofrimento da família e pede para que a jovem volte para casa. “Estou formando uma equipe para começar as buscas por ela. Eu não vou mais ficar em casa esperando por notícias, vou correr atrás. Agradeço a todos que estão ajudando e compartilhando as informações. Gabriela, se você tiver vendo este vídeo, por favor entre em contato com a gente. A vó está preocupada, sua filha também está aqui. A gente não dorme, não come. Já estamos há vários dias preocupados com você. Então, aparece!”, disse a moça, emocionada.

Mais cedo, Mayara publicou um vídeo da avó, Nazaré, fazendo um apelo para a neta voltar para casa. “Minha filha, venha embora para casa. Sua filha precisa de você e eu também”, diz a idosa.

Aqueles que tiverem informações do paradeiro de Maria Gabriela entrar em contato com a família pelo telefone 99959-4791.