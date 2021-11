Fãs de Harry Potter pressionam e Bruno Reis libera volta do cinema 3D em Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, ouviu os apelos dos fãs de Harry Potter e anunciou nesta quarta-feira (17) que assinou um decreto liberando o uso de óculos 3D nos cinemas. Anteriormente, centenas de fãs da saga invadiram as redes sociais do prefeito pedindo a volta dos óculos.

“Alô, Potterheads, estou acompanhando por aqui os pedidos de liberação do uso dos óculos 3D nos cinemas de nossas cidade e acabei de assinar o decreto que faz a liberação com todos os procedimentos de higienização necessários durante a pandemia. “Avada kedavra” na ansiedade”, escreveu Bruno no Twitter.

O pedido dos fãs de Harry Potter se deu porque para celebrar 20 anos do lançamento do primeiro filme, a Warner Bros e a HBO Max vão exibir nos cinemas uma versão em 3D do filme. No entanto, até então Salvador não tinha liberado liberado sessões 3D, por conta da pandemia de Covid-19.