Fãs fazem corrente de oração para Marília Mendonça após queda de avião

Bastou a informação sobre a queda do avião de Marília Mendonça ser divulgada, que o assunto passou a repercurtir, de forma instantânea, nas redes sociais. Especialmente por fãs da cantora sertaneja. A aeronave em que ela estava caiu durante o trajeto no interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira. Marília foi resgatada do acidente e recebe cuidados numa unidade médica. Mesmo assim, fãs fizeram uma correntes de orações para a cantora.