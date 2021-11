Fato ou fake? Descubra tudo sobre a saída de Camila Queiroz de ‘Verdades Secretas 2’

Muitos rumores e situações não confirmadas foram divulgadas com a saída de Camila Queiroz do elenco de “Verdades Secretas 2”. Baseado em informações do GShow, que levou esclarecimentos baseados nas declarações da Globo e da própria atriz, o iBahia trouxe os principais tópicos sobre o assunto. Confira:

Fato ou fake que Camila Queiroz foi demitida pela TV Globo?

Fake. De acordo com informações do site, desde o início de 2021 ela mantinha contrato por obras com a emissora. O mesmo expirou dia 10 e não foi renovado.

Fato ou Fake que a Globo pretende processar a atriz?

Fake. A emissora não estuda nenhum processo contra Camila.

Fato ou Fake que Camila foi tirada da vinheta de fim de ano da Globo?

Fake. Ela não chegou a gravar nenhuma vinheta comemorativa.

Fato ou Fake que a atriz saiu do amigo oculto do “Fantástico”?

Fake. Sua participação já está gravada e confirmada na atração.