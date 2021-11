Faz as unhas em casa? Confira 5 segredos valiosos para nails impecáveis

Não aguenta mais ser refém do salão de beleza toda semana? A solução dos seus problemas estão aqui: aprenda não só como cuidar das unhas em casa, como também os principais segredos para unhas perfeitas sem nem sair do conforto do lar. Antes de qualquer coisa, certifique-se de ter além de acetona e dos típicos esmaltes que todo mundo tem em casa, cortador de unha, alicate de cutícula, lixa de unha, afastador de cutícula, palito e algodões. Confira 5 segredos para unhas incríveis em casa:

O melhor momento para pintar as unhas é depois do banho – mas nunca antes de dormir

A maior vantagem de fazer as unhas depois do banho é o fato de que as cutículas já estão amolecidas, ou seja, fica mais fácil de tirar ou empurrar. Porém, nunca faça antes de dormir, pois elas muito provavelmente acordarão amassadas e com inúmeras falhas.

Comece sempre a mão dominante primeiro

Começar pintando a mão que temos domínio significa que usar as habilidades da mão dominante, o que pode dar uma bela dor de cabeça. Comece por ela e deposite toda sua paciência e cuidado nela!

Uma dica de ouro para quem não costuma tirar as cutículas é hidratá-las, seja com creme específico para essa finalidade ou com hidratantes mais densos, como Bepanthol.

Ao passar o esmalte, inicie pelo meio da unha

Passe o pincel no meio até chegar na cutícula e em seguida, preencha os cantinhos com cuidado.

Não tem óleo secante? Água gelada