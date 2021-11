Federação capixaba anuncia construção de Centro de Desenvolvimento do Futebol – Futebol Interior

Vitória, ES, 22 (AFI) – O presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) Gustavo Vieira, anunciou na manhã desta segunda-feira (22), no Palácio Anchieta, a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol, na Serra (ES).

O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande, do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, vice-presidente da CBF, Marcus Vicente, do diretor de compliance da CBF, André Megale; do secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES) Eduardo Salles, além de diretores da FES, assessores e jornalistas.

A construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol de Serra faz parte do contrato firmado entre a FIFA e a CBF denominado ‘Fundo de Legado da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014’, que tem como objetivo fomentar a prática futebolística nos países que sediam a principal competição da modalidade no mundo.

Em 2014, 15 estados brasileiros não receberam jogos da Copa do Mundo da FIFA e através do Fundo de Legado receberão os Centros de Desenvolvimento do Futebol.

A estrutura física do espaço conta com campo de grama de dimensões oficiais FIFA Quality, vestiários e prédio administrativo totalmente equipado.

Como o próprio nome já diz, é um espaço para jovens desenvolverem suas habilidades e evoluírem com acompanhamento de profissionais, norteados pela CBF e pela Federação de Futebol do Estado de Espírito Santo (FES).

Localizado na Região de Bicanga, na Serra, o Centro de Desenvolvimento fica ao lado da Estação Conhecimento e do mais novo Parque Caminho do Mar, ambos construídos pela Vale, na via que dá acesso às praias.

A Construção do Centro de Desenvolvimento

Terreno: 18mil m²

Área edificada: 446 m²

Área da implantação: 17 mil m²

Campo de futebol com gramado sintético 105x68m (medidas oficiais) – padrão FIFA Quality

2 Vestiários para equipes contendo vestiário do técnico individualizado

2 vestiários para arbitragem

Sala médica

Banheiros para Público

Arquibancada Verde com 480 assentos

Salas de Administração para a Federação do Estado de Espírito Santo

Estacionamento para 3 ônibus e 40 carros

Portaria

Depósito

Concessão de Comidas & Bebidas

Principais Atividades no Centro de Desenvolvimento

Projeto Social

Unidade Gol do Brasil, projeto da CBF Social, que atenderá cerca de 240 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. Serão aplicados conceitos de ensino das 10 habilidades de vida da OMS por meio da prática do Futebol

Competições

Serão promovidas competições regionais, de categorias de base e Futebol feminino, organizadas pela FES

Administração

A Federação Futebol do Espírito Santo ocupará parte das instalações para suportar a sua administração.

Cursos, Workshops

Poderão ser aplicados cursos e workshops ligados à temática do Futebol. A previsão de entrega da obra é para o 2º Semestre de 2022.

GOVERNADOR ELOGIA

“É um investimento que deixa de fato um legado da Copa do Mundo, um centro de desenvolvimento de futebol para que a gente possa dar oportunidades às pessoas que têm identidade com o futebol, que podem tentar aprender praticando e também na teoria porque nós também vamos ter local de curso.

Então é um centro que estará na maior cidade do Estado, que é a Serra, onde tem muitas demandas na área social”, avaliou o governador Renato Casagrande.

PRESIDENTE DA CBF COMENTA OBRA

“É um Estado que tem feito muita inclusão social, incentivando ao esporte. O legado chega ao Espírito Santo para que possa ser um projeto arrojado, principalmente na inclusão social e na formação de atletas e cidadãos.

Essa parceria será muito importante para o desenvolvimento do esporte, principalmente do futebol capixaba”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

VICE DA CBF RESSALTA IMPORTÂNCIA

“Em 2014 fomos sub sede da Copa do Mundo, quando recebemos as seleções de Austrália e Camarões.

É importante lembrar tudo o que fizemos de lá para cá e dizer que a construção deste Centro de Desenvolvimento será muito importante para o nosso Estado”, comentou o Vice-Presidente da CBF, Marcus Vicente.

“UMA CONQUISTA”

“O Centro de Desenvolvimento foi uma conquista da FES e ficará de legado para os capixabas. Nele será possível centralizar jogos das competições amadoras na Grande Vitória, implementar no Centro de Treinamento da Arbitragem cursos de Capacitação e outros projetos sociais.

Com este projeto, a FES reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sócio esportivo no Espirito Santo, portanto, irá contribuir com a qualificação da prática do futebol, além de valorizar a região, explicou o Presidente da FES, Gustavo Vieira.”