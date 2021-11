Federação convoca clubes para o Arbitral do Candangão 2022 – Futebol Interior

​Brasília, DF, 08 (AFI) – Na manhã desta terça-feira, a partir das 10 horas, no Lago Sul do Distrito Federal, será realizado o Arbitral do Candangão 2022. As dez equipes que disputarão a competição do Distrito Federal do ano que vem estarão sendo representadas neste evento.

Brasiliense, Capital, Ceilândia, Gama, Luziânia, Santa Maria, Taguatinga e Unaí terão as presenças também de Paranoá, campeão da segunda divisão deste ano e o Brasília, vice-campeão.

O Diretor Técnico da Federação de Futebol do Distrito Federal, Márcio Coutinho, falou sobre. “Já teremos ao final do Arbitral, a tabela da competição já definida, as datas de início e término da competição, como também, todos os encaminhamentos referentes ao Candangão de 2022”, afirmou o dirigente.

Existe uma mudança importante da competição da capital do Brasil, pois a partir de agora serão 10 equipes disputando o título, em vez de 12 deste ano. Ao final do campeonato, duas equipes serão rebaixadas.

Em 2021 quatro clubes caíram para a segunda divisão. Foram eles: Formosa Esporte, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho. A expectativa é que a competiçãopossa se iniciar dia 16 de janeiro de 2022.