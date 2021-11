Feira da Agricultura Familiar em Penedo promove melhoria de vida para artesãs

Mulheres do povoado Marituba do Peixe comercializam artesanato feito com palha de ouricuri

Decom PMP com Assessoria Semada

Artesãs penedenses que residem na comunidade Marituba do Peixe finalmente estão conseguindo vender o que produzem em casa. O retorno financeiro acontece na Feira da Agricultura Familiar realizada pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA).

Uma das beneficiadas é Maria Caroline dos Santos, de 26 anos, jovem que encontrou no artesanato o sustento e a possibilidade de realizar sonhos. “Eu faço artesanato desde os 8 anos de idade e com a renda do trabalho que consigo através das vendas na Feira da Agricultura Familiar estou investindo no curso técnico de Enfermagem”, comenta Caroline.

A estudante é sobrinha de Ana Maria dos Santos, herdeira do saber popular que repassou à sobrinha. Elas produzem peças decorativas e utensílios domésticos com palha de ouricuri, um tipo de palmeira nativo da região localizada na APA do rio Marituba.

Como tradição familiar, o artesanato é transmitido de geração em geração, trabalho que a gestão Crescendo Com Seu Povo apoia efetivamente, proporcionando a fonte de renda por meio da comercialização de bolsas, vassouras, tapetes e almofadas.

A venda direta ao público, sem atravessador, acontece na Feira da Agricultura Familiar que é realizada em Penedo todas as quartas-feiras, nas praças dos bairros Santa Luzia e Cohab, vitrine das peças que ganham mais beleza com seus talos coloridos.

“Eu só tenho a agradecer porque as associações vinham, nos visitavam com propostas, mas não levava a gente pra botar lá (em Penedo) pra expor. Depois que o Ronaldo Lopes começou a trabalhar, ‘seu’ Messias Secretário também, estão dando a maior força pra gente, graças a Deus”, revela a artesã Ana Maria.

Manoel Messias Lima, gestor da SEMADA, reforça o apoio institucional. “Graças ao governo Ronaldo Lopes, a nossa secretaria faz tudo que é possível para que possamos desenvolver todas essas atividades e, consequentemente, gerar renda e emprego”.

Texto Fernando Vinícius, com assessoria SEMADA

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves