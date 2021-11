Feira da Sé retorna ao Centro Histórico dentro da programação da Flipelô

Em edição especial, a feira acontecerá, entre os dias 18 e 21 de novembro, dentro da programação da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô. De quinta a sábado, a feira acontece das 10h30 às 19h e, no domingo, quem estiver no Centro Histórico vai poder conferir os atrativos da feira das 10h30 às 18h.

“Estamos muito felizes com esse retorno e esperamos poder voltar a contribuir, com toda segurança, com a economia local, dando continuidade à nossa parceria com a comunidade do Centro Histórico e com todos os artesãos, artistas e empreendedores que estão conosco dede o início do projeto”, avalia Claudia Vaz, diretora executiva do Instituto ACM, responsável pela realização da Feira.