Feira Internacional de Artesanato e Decoração está de volta a Salvador; confira

Artigos de locais como Turquia, Senegal, Peru e alguns estados do Brasil estarão expostos na Feira Internacional de Artesanato e Decoração, FEINCARTES, que volta a Salvador após dois anos por causa da pandemia do coronavírus.

O Salvador Shopping será o palco mais uma vez da Feira, verdadeiramente internacional, que traz diversos stands com destaque para o artesanato, decoração, doces, utilitários, joias, acessórios e muitos outros itens de Países como Turquia, Senegal, Peru e novidades de várias partes do Brasil, que estará presente com Brasília, Goiânia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Todos com produtos especiais que representam a sua história e cultura, com exceção da Turquia e Senegal, que terão dois stands cada.