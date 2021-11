Feira orgânica é realizada em estacionamento de shopping todas às sextas-feiras

Muita gente tem pensado em levar mais nutrição e saúde para casa. E partindo desta ideia, o Shopping Bela Vista retornou com a feira agroecológica da Porã Orgânicos. O evento é realizado todas às sextas-feiras, no estacionamento. Com alimentos produzidos sem agrotóxicos e insumos químicos, naturais e provenientes da agricultura familiar, a feira orgânica começa às 9h e segue até às 14h, no G0 (em frente ao elevador panorâmico).

Além dos orgânicos, a feira irá comercializar produtos artesanais, como geleias orgânicas, frutas desidratadas, cacau em pó, nibs de cacau, mel e favo orgânico, castanhas, chocolates em barras (70% e 80%), frutas e polpas congeladas, café orgânico, beijus, ovos caipira e farinha de mandioca sem aditivo químico. Para conhecer os produtos, acesse o instagram @pora.organicos.