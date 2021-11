Felipe Prior pede beijo e leva fora de Patrícia Abravanel: ‘Sou uma mulher casada’

Uma situação no mínimo inusitada aconteceu no último domingo (31). Patrícia Abravanel ficou sem graça ao dar uma fora em Felipe Prior, que pediu um beijo da apresentadora no palco do “Programa Silvio Santos”. “Vai catar coquinho”, soltou ela.

O constrangimento aconteceu durante o quadro “Não Erre a Letra”, que teve participação dos também ex-participantes do Big Brother Brasil, Arthur Picoli, Kerline Cardoso, Paula Sperling, Lucas Galinna e Emilly Araújo.

No meio da competição, Prior perguntou para a apresentadora: “Posso te dar um beijo?”. Surpresa e sem graça, Patrícia rebateu com um “Não!”. “Se liga oh! Vai procurar a tua turma. Eu sou uma mulher casada, Prior, com três filhos”, soltou no palco.

“Mas um beijo na mão”, disfarçou o ex-BBB. “Ahhh vai catar coquinho”, finalizou a filha de Silvio Santos.

Veja o vídeo do momento: