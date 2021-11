Fernanda Montenegro é a mais nova integrante da Academia brasileira de letras

Fernanda Montenegro foi nomeada nesta, quinta-feira (04), com 32 votos e 2 em branco, para a 17ª cadeira da ABL. Com grandes expectativas a atriz comentou sobre a sensação de ser eleita para um cargo tão importante “Passei o dia me preparando para entrar em cena à noite”, relatou em entrevista para o estadão.

Ela que tem 74 anos de carreira, com grandes sucessos dentro e fora das telinhas, e é autora de dois livros, sua biografia, Prólogo, Ato, Epílogo, no ano de 2019 e se tornou forte nome para acrescentar a ABL e Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico, que conta sua história com imagens.

Ainda em entrevista para o estadão, a imortal dama da TV falou sobre as inseguranças que surgiram após o anúncio da sua candidatura brilhantemente comemorada por todos na dramaturgia “Confesso que não esperava tal atitude, pois sou atriz e não escritora. Mas mantenho uma estreita ligação com a Academia, onde há um palco e no qual já me apresentei algumas vezes”, contou.