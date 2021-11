Fernando Sobral é “rei do desarme” do Ceará na temporada – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 3 (AFI) – Domingo que vem, 17h, no Castelão, o Ceará enfrenta o Cuiabá pela 30ª rodada do Brasileirão. O Vozão, décimo terceiro lugar com 36 pontos, vem de boa vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, também na capital, e encara o Cuiabá, décimo lugar com 32 pontos e vem de vitória em casa, 1 a 0 no Red Bull Bragantino. Para esse jogo o Ceará tem entre suas armas um meio-campista que vem sendo chamado de “reis do desarmes” na atual temporada.

CÃO DE GUARDA

O volante Fernando Sobral, 26 anos, fez 44 jogos nesta temporada, na terceira temporada vestindo a camisa do alvinegro cearense e sua terceira Série A, lidera o ranking de desarmes e interceptações, segundo dados do portal Footstats.

Segundo o site, em 29 rodadas do Brasileirão, Sobral esteve em campo em 28 dessas partidas, o volante efetuou 87 desarmes e 25 interceptações, somando 102 retomadas de bola. De acordo com o site, entre os atletas que disputam o Brasileirão, Sobral é o primeiro a superar a marca de 100 retomadas de bola (desarmes + interceptações).

O segundo colocado em desarmes mais interceptações, tem 85 retomadas de bola, o que faz com que Sobral tenha 16,6% desarmes e interceptações a mais do que o vice-líder. Sobral foi revelado em 2012 pelo Guarany de Sobral e tem passagens por Horizonte, Icasa, Atlético Goianiense, Fluminense de Feira de Santana e Sampaio Corrêa.

TREINOS

O Vozão segue a semana de treinamentos fortes, até sábado véspera do jogo no CT do clube. Nesta quarta-feira o escalado para falar à imprensa à tarde será o treinador Tiago Nunes, que viu seu time voltar a vencer depois de longo período sem ganhar.