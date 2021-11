Ferroviário busca renovações e já conta com 23 jogadores para o próximo ano – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 15 (AFI) – De olho na temporada de 2022, o Ferroviário Atlético Clube continua em contato com jogadores, visando a renovação do vínculo contratual de vários deles. Segundo o clube, ao mesmo tempo a diretoria está atenta ao mercado e novos jogadores virão. A lista apresentada pelo clube conta com 23 jogadores.

“Não podemos antecipar para não atrapalhar nas negociações, mas conforme forem sendo concretizados os reforços, informaremos aqui”, disse um comunicado do clube à imprensa. O time coral já confirmou a apresentação para dia 6 de dezembro e divulgou a lista de atletas que têm contrato e estão confirmados já para a apresentação

CONFIRA OS JOGADORES:

Goleiros:

Jonathan e Ytalo;

Laterais-direitos: Marquinho e Roni; laterais-esquerdo: Emerson, Weslley e Madson;

Zagueiros: Vitão, João Pedro e Diney; volantes: Lucas Gonçalves, Emerson Souza, Paulista, Dudu e Índio;

Meias: Mauri, Breno e Yuri Keufer;

Atacantes: Gabriel Silva, Thiago Aperibé, Clisman, Wandson e Luís Henrique

Nesta semana que passou o clube anunciou a renovação de dois jogadores: Clisman Miller Mendes Cunha, 24 anos e já passou por Internacional/RS, Vasco/RJ, Maricá/RJ, Atlético Cearense/CE, Crato/CE e Fortaleza/CE. O atacante Francisco Wandson Braga de Araujo, 24 anos, tem passagem por Atlético Cearense/CE, Paraná/PR e Fortaleza /CE. O Ferrão anunciou a também a renovação do contrato do meia Mauri até o final de 2022.

PRÓXIMA TEMPORADA

Na temporada que se aproxima, o time coral cearense vai jogar novamente a Série C do Brasileiro e o estadual.