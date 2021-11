Ferroviário-CE dá adeus a temporada com o time principal e foca na base – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 5 (AFI) – O Ferroviário em sua categoria principal está em férias e a diretoria deve se reunir nos próximos dias para começar o planejamento para 2022. Em sua última competição em 2021,o Ferrão acabou sendo eliminado da Copa do Nordeste nos penais para o Floresta depois de dois empates 1 a 1 e 0 a 0. Com o profissional parado, o Tubarão da Barra do Ceará concentra as suas atenções na base. E o time sub-17 que está nas quartas-de-finais do estadual.

Nesta semana a Federação Cearense de Futebol divulgou as datas e os horários dos confrontos. O Ferroviário enfrenta o Floresta na fase eliminatória da competição. O primeiro jogo será no próximo sábado, dia 6 de novembro, às 15:30, no CT do Floresta. O jogo de volta será realizado no dia 14 de novembro, às 15h, no Elizir Cabral.

CAMPANHA

Na primeira fase o Ferrão fez esses jogos: 3×0 Santa Cruz, 3×0 Aliança 4×1 São Gerardo, 2×0 Estação, 2×4 Fortaleza, 1×0 Anjos do Céu e 3×0 Terra e mar. Além de Ferroviário x Floresta, a segunda fase quartas-de-finais do sub-17 cearense tem esses duelos: Ceará x Terra E Mar, Fortaleza x Pague Menos e Juazeiro x Anjos do Céu. Às quartas terão jogos dias 6, 7 e 14 de novembro.

FERRÃO EM 2021

Na temporada 2021, o Ferroviário fez 38 jogos, com 66 pontos, 9 vitórias, 15 empates e 6 derrotas, 53 gols pro e 26 contra. No Cearense foram 15 jogos e 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 32 gols pro e 12 contra. No estadual foi eliminado pelo Ceará nas semifinais. No Brasileiro da Série C , o time coral ficou na primeira fase, na sexta posição em seu grupo, com 18 jogos e 24 pontos, 5 vitórias,9 empates e 4 derrotas, 14 gols pro e 12 contra. Na Copa do Brasil foram dois jogos, 1 a 0 no Porto Velho na primeira fase e derrota nos penais para o América-MG na segunda, 3 a 2 depois de 1 a 1 no tempo normal. Na Copa do Nordeste, venceu a Juazeirense por 4 a 0 e empatou por 0 a 0 com o Floresta o primeiro jogo e o segundo por 1 a 1, perdendo a decisão nos penais.