Ferroviário pronto para a “decisão” contra o Floresta – Futebol Interior

Fotaleza, CE, 1 (AFI) -O elenco do Ferroviário treinou de forma intensa na manhã deste domingo, no Elzir Cabral, dando sequência aos trabalhos visando a decisão diante do Floresta, jogo que vale vaga na quarta fase da Copa do Nordeste, e partida marcada para essa terça-feira, 21h30 na Arena Castelão.

No treino, o técnico Anderson Batatais comandou um trabalho tático com bola junto ao grupo. Por fim, o treino foi encerrado com situações de finalizações ao gol. O elenco voltará aos trabalhos na tarde desta segunda-feira na Barra do Ceará.

TREINADOR FORA

Expulso no primeiro jogo, no empate por 0 a 0 no estádio do Ceará, o treinador Anderson Batatais desfalca to Tubarão. Seu auxiliar, Caé Cunha, ficará no banco na partida. Cunha chegou junto com o Anderson Batatais em seis de setembro de 2021. Caé Cunha tem um extenso currículo de conquistas ao lado de nomes importantes do futebol como Marcelo Chamusca, no Ceará e Fortaleza. Recentemente, teve trabalhos na Portuguesa e no Treze, como auxiliar de Moacir Júnior.

Na época assumiram na preparação física, Zé Mário, ex-São Paulo, Atlético Paranaense, Santos e Cruzeiro assume. Filipe Rayol, ex-Atlético Mineiro é o novo analista de desempenho. Tinho, preparador de goleiros, e o restante dos profissionais da equipe fixa de apoio, permanecem.

NOVIDADES

Em relação ao time, embora haja mistério no lado coral, se espera poucas novidades em relação ao time que jogou a primeira partida. Carius e Gabriel falam na véspera do jogo, os atacantes Edson Cariús e Gabriel falaram à imprensa.

“O primeiro jogo foi muito truncado mas estamos tranquilos e com a cabeça boa para jogar um bom futebol e buscar ganhar assegurar vaga” disse Cariús que falou da presença do torcedor coral: “O torcedor será fundamental nos 90 minutos e apoiando a gente isso fará uma diferença grande”.

Carius ainda falou que espera ir às redes “Meu ultimo gol no Ferroviário foi contra o Imperatriz na série C. Estou trabalhando para ajudar meus companheiros e se tiver oportunidade vamos buscar fazer gols para que o time consiga essa vaga”, salientou .

EXPECTATIVA PARA O JOGO

O atacante Gabriel Silva comentou sobre o jogo.

“Nossa expectativa boa e estamos trabalhando forte. Nesta semana fomos cobrados para melhorar no último terço do campo que foi um dos pontos que precisamos melhorar. Acredito que jogando na Arena Castelão, nos ajuda pois somos um time leve e que gosta de posse de bola e contamos com o apoio do torcedor”, comentou Silva.

ESCALAÇÃO E ARBITRAGEM

Rafael, Lázaro, Vitão, Richardson, Emerson, Wesley Dias, Mauri, Lucas Gonçalves, Clisman, Wandson (Gabriel Silva) e Edson Cariús.Pode ser esse o Ferroviário para o jogo. Apita a partida o alagoano José Ricardo Vasconcellos, assistido por Pedro Jorge dos Santos de Araújo e Wagner José da Silva, todos também de Alagoas.