Festa com mais de mil pessoas e som alto é encerrada pela PM em Jacarecica

PM/AL

Uma festa com som alto e mais de mil pessoas foi encerrada, na noite de sábado, 20, após a chegada das equipes da Polícia Militar de Alagoas. O caso foi registrado em uma chácara, localizada na Ecovia Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, as guarnições Guardiã Comando, a Força Tática Arcanjo , Força Tarefa 19 e ROTAM, em apoio a Semscs, estiveram em dois locais, situados na Ecovia Norte, em Jacarecica, e no bairro da Serraria, com denúncia de festas com som alto e com número de pessoas além do permitido pelos decretos municipal e estadual.

Ainda conforme dados policiais, em um dos locais, em Jacarecica, o som estava tão alto que chegava a incomodar moradores do Conjunto José Tenório, no Serraria.

Nos locais das festas não tiveram materiais apreendidas, mas foram encerrados por conta do descumprimento dos decretos.