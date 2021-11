Festival Donas do Sabor reúne pratos de dez chefs de cozinha em shopping de Salvador

Nesta quarta-feira (10) foi lançado o Festival Donas do Sabor, que reúne dez das principais chefs de cozinha soteropolitanas com pratos especiais em um espaço montado na área gourmet do Shopping Barra, a partir da próxima quarta-feira (17). O horário de funcionamento e a programação serão divulgados em breve.

Integram a equipe de embaixadoras as chefs Déa Nascimento (Solar Gastronomia), Ana Célia (Zanzibar), Angeluci Figueiredo (Restaurante Preta), Dona Jô (Cantinho da Jô), Angélica Moreira (Ajeum da Diáspora), Nara Amaral (Di Janela), Neinha (Neinha Point do Camarão), Leila Carreiro (Dona Mariquita), Tereza Paim (Casa de Tereza) e Deliene Mota (Encantos da Maré). Em duplas, elas criaram um prato que fará parte do menu especial do Festival.

Para a chef Tereza Paim, a iniciativa chega para valorizar o diferencial histórico e afetivo da culinária soteropolitana. “O Brasil nasceu aqui, somos a primeira gastronomia do país, temos essa fusão de português, índio e negro como a base principal da cozinha baiana, além de vivermos em uma cidade com uma vocação turística enorme, e nós vivemos desse turismo. E quem vem para a Bahia quer viver como baiano e comer todas as nossas iguarias”.

Com duas décadas de experiência, Neinha, do Point do Camarão, em Plataforma, começou a carreira com o mocotó e hoje é reconhecida internacionalmente pelos pratos com camarão. “Este festival vem mostrar o que a Bahia tem de mais puro, o dom das mulheres na cozinha e dar destaque e visibilidade a essas mulheres”.

“O festival tem a chancela do Women on Food, selo internacional que visa conectar, capacitar e educar mulheres que transformam a gastronomia pelo mundo, e que mapeou as principais chefs da capital baiana. O objetivo desta ação é fomentar a rota turística gastronômica de Salvador, atraindo visitantes nacionais e internacionais, por meio das mulheres que dominam este importante pilar da cultura da cidade”, explica o secretário municipal de Cultura e Turismo, Fábio Mota.

Buscando fomentar o roteiro gastronômico da capital baiana, o projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com o Women on Food, e conta com o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e do Shopping Barra.