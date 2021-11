FGV divulga gabaritos do Vestibular 2022

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou os gabaritos preliminares do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir o documento por meio do site de Processos Seletivos da FGV.

De acordo com a Fundação, os candidatos podem entrar com recurso contra os gabaritos até as 18h desta quarta-feira, dia 24 de novembro. Os recursos devem ser enviados por e-mail, para o endereço processoseletivo@fgv.br, e devem ser feitos por meio do preenchimento do formulário de contestação.

A oferta da FGV para o Vestibular 2022 é de 1.133 vagas em diversos cursos, sendo 60 vagas para Brasília, 423 para o Rio de Janeiro, e 650 para São Paulo.

Provas do Vestibular 2022



A aplicação das provas do Vestibular 2022 aconteceu virtualmente, nos dias 14 e 15 de novembro. O exame contou com quatro blocos de provas, sendo dois blocos em cada dia, divididos nos dois turnos.

As provas foram compostas por questões objetivas e discursivas sobre disciplinas do ensino médio e por uma redação. No entanto, as questões variaram de acordo com o curso escolhido.

Resultados

Os resultados do processo seletivo têm diferentes datas de publicação que variam de acordo com a unidade, pois algumas unidades realizam mais de uma etapa. Desse modo, o resultado para os cursos com apenas uma fase está previsto para o dia 1º de dezembro.

Os nomes dos aprovados no curso de Administração Pública, em Brasília, serão conhecidos em 17 de dezembro, enquanto as listas de aprovados para os cursos de Administração e Administração Pública, em São Paulo, serão liberadas em 7 de janeiro de 2022. Por fim, o resultado para o curso de Direito, em São Paulo, está previsto para 3 de janeiro de 2022.

Acesse o site da FGV para mais detalhes.

