FI GROUP abre vagas de emprego no país

FI GROUP abre NOVAS vagas de emprego para profissionais de diferentes especializações no país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza diversos benefícios, como por exemplo, seguro de vida. Veja como se candidatar!

FI GROUP divulga novas oportunidades de emprego



Você Pode Gostar Também:

Foram anunciadas novas oportunidades de emprego abertas para contratação de colaboradores de diferentes áreas de atuações em todo o país. Confira as funções de trabalho disponíveis e suas localidades:

Programa de Talentos – Estagiários – São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná;

Consultor Técnico Jr TI – São Paulo;

Consultor Técnico Jr TI – Rio de Janeiro;

Analista de Financiamentos Públicos – Paraná;

Consultor Técnico Jr (Química) – São Paulo.

Dentre os benefícios ofertados para os novos contratados, estão vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, convênio médico, convênio odontológico e home office.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis no empresa, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, atentar-se a todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo em “Candidate-se“.

A FI GROUP está no mercado há mais de 20 anos, presente em 14 países, oferecendo uma cobertura global e integral dos Recursos Financeiros de projetos de pesquisa e promovendo a inovação tecnológica para todos os clientes.

Gostou das informações? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!