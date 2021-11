Figueirense e Juventus nas finais da Copa Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 07 (AFI) – A Copa Santa Catarina será decidida entre Figueirense, que eliminou o Marcílio Dias e o Juventus de Jaraguá do Sul, que tirou o Hercílio Luz da competição. O campeão deste torneio garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

FIGUEIRENSE 0 X 0 MARCÍLIO DIAS

Em Florianópolis, na tarde deste domingo, o Figueirense, do treinador Jorginho Cantinflas, confirmou seu favoritismo e garantiu a classificação ao empatar em 0 a 0 com o Marcílio Dias. Como o Figueirense havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, ficou com a vaga na final.

HERCÍLIO LUZ 1 X 2 JUVENTUS

A classificação do Juventus foi uma surpresa já que o Hercílio Luz jogava pelo empate em seu campo, na cidade de Tubarão e acabou perdendo por 2 a 1, partida também realizada neste domingo. Como no primeiro jogo houve empate em 1 a 1, o Juventus vai para a final.

Tuca Guimarães, bastante rodado no interior paulista, é o treinador do Juventus de Jaraguá do Sul.

FINAIS COM DATA MARCADA

Os dois jogos das finais já têm datas marcadas. O primeiro confronto da final será na próxima quarta-feira, em Jaraguá do Sul, e a finalíssima no feriado de 15 de novembro, em Florianópolis.

COPA SANTA CATARINA – SEMIFINAIS

JOGOS DE VOLTA

07/11/2021 – Domingo

Hercílio Luz 1 x 2 Juventus

Figueirense 0 x 0 Marcílio Dias

FINAIS –

10/11/2021 – Quarta-Feira – Jogo de Ida

15:00 hs – Juventus x Figueirense

15/11/2021 – Segunda Feira – Jogo de Volta

15:00 hs – Figueirense x Juventus