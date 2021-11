Figueirense pode encerrar tabu de 26 anos na Copa Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 03 (AFI) – O Figueirense está perto de encerrar um jejum de 26 anos na Copa Santa Catarina. Esse é o período em que clubes da capital não chega à final do torneio. O Figueirense venceu o Marcílio Dias por 1 a 0, em Itajaí, na ida, e ficou perto da vaga.

Com o resultado positivo, o time de Florianópolis poderá perder por até um gol de diferença no Orlando Scarpelli que estará na decisão. Ao rival restará vencer por dois gols de vantagem.

O Avaí foi o último clube da capital a chegar à final em 1995, quando foi campeão em cima do Joinville. Já o último campeão de Florianópolis foi o próprio Figueirense em 1996. Naquela oportunidade, porém, a Copa SC foi decidida em um hexagonal, sem final.

No domingo, às 15 horas, o Figueirense tentará confirmar a vaga para a final diante do Marcílio Dias no Orlando Scarpelli. O classificado vai encarar Hercílio Luz ou Juventus. O atual campeão é o Joinville.