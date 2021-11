Figueirense vence Juventus, conquista título e garante vaga na Copa do Brasil – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 15 (AFI) – O Figueirense fechou o ano do centenário em grande estilo, ao conquistar o título da Copa Santa Catarina. Na tarde desta segunda-feira, feriado da Proclamação da República, o Figueirense venceu o Juventus, por 2 a 0, diante de 6.280 torcedores no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Na ida, os rivais haviam empatado sem gols e, por ter melhor campanha, o time da capital jogava pelo empate.

Bruno Paraíba, em cobrança de pênalti, aos 20 minutos do segundo tempo, e Brenner, dois minutos depois em finalização de fora da área, garantiram os gols da vitória e do título. Com a conquista, o time do técnico Jorginho embolsou premiação de R$ 600 mil, uma vaga para a Copa do Brasil de 2022 e uma vaga na Recopa Catarinense contra o Avaí, atual campeão estadual.

Figueirense é campeão da Copa SC. (Fotos: Patrick Floriani / FFC)

FIM DO JEJUM!

Sem falar que o Figueirense encerrou jejum de 25 anos. O último título do Figueirense na Copa SC havia sido em 1996. O Figueirense ainda tem o troféu de 1990 e os vices de 1991 e 1993.

O Figueirense completou 100 anos em 12 de junho, mas não vinha tendo um bom 2021. Os catarinenses foram eliminados ainda nas quartas de final do Estadual e sequer passaram da primeira fase na Série C do Brasileirão. O Figueirense não dava uma volta olímpica desde 2019, quando faturou a Recopa Catarinense.