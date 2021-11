Filha do piloto de Marília Mendonça vai processar companhia de energia elétrica

Vitória Medeiros, a filha do piloto Geraldo Medeiros, que estava no comando do avião que transportava Marília Mendonça e equipe, revelou que vai processar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

“Se tivesse sinalização, tudo poderia ser diferente e isso vai ser importante principalmente para proteger a vida de outras pessoas caso haja uma emergência”, disse a jovem.

Antes de cair, o avião que Geraldo Medeiros pilotava, bateu em um cabo de uma torre de distribuição da empresa de energia elétrica. Em nota enviada para a coluna, a Cemig disse que a sinalização de esferas na cor laranja é exigida em situações específicas, que fogem ao caso da torre atingida pelo avião.

“Reiteramos que a Cemig segue rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a regulamentação em vigor em todos os seus projetos”, diz a nota.