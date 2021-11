Filho de Marília aparece em vídeo com Murilo Huff e emociona web: ‘Um cuidando do outro’

Um vídeo de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, emocionou a web na última terça-feira (16). Postado através das redes sociais do pai, o pequeno aparece em um momento de descontração com o sertanejo: “Sempre assim… Um cuidando do outro”.

Na gravação, o garoto que completará dois anos em dezembro, aparece correndo para abraçar o pai. Na sequência ele oferece um copo de água para o cantor, que compartilhou o momento de afeto com seus seguidores.

Através do Twitter, os internautas repercutiram o vídeo e comentaram o momento fofo da dupla. “A força do Murilo tem sido o Léo. Eles são perfeitos demais”, pontuou um usuário.

Confira o vídeo: