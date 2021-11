Filme ‘Cravos’ faz primeira apresentação em todos os cinemas do Brasil nesta quinta (25)

faz primeira apresentação em todos os cinemas do Brasil, nesta quinta-feira (25), o filme ‘Cravos’ – que conta os conflitos entre três gerações de artistas da família do fotógrafo baiano Cravo Neto. A trama do documentário foca em três viagens pela África realizadas pelo fotógrafo Christian Cravo, após a morte de seu pai e o início de uma disputa pelo seu acervo.

Dirigido por Marco Del Fiol, a história vai emocionar com o reencontro dos artistas: escultor Mario Cravo Junior (1923 – 2018) e os fotógrafos Mario Cravo Neto (1947 – 2009) e Christian Cravo (1974) – avô, pai e neto.