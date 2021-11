Finalistas do quadro ‘Talentos da Comunidade’ contam com apoio do público na reta final

Após cinco semanas de batalhas que contaram com os votos dos telespectadores, do artista surpresa e do técnico Maurício Habib, os participantes do quadro ‘Talentos da Comunidade’ dependem agora do público de casa para que seja conhecido o nome do (a) vencedor (a) da competição.

Lai, de Pernambués; Gabrielle e Andrielle, do Tancredo Neves; Laio, do São Rafael; Gabriel, de Brotas; e Léo, da Sussuarana estão contando com o voto popular que pode ser feito até o dia 13 de novembro, no site G1 Bahia. Na mesma data, o (a) ganhador (a) será anunciado (a) no Bahia Meio Dia.

Padrinho da segunda fase do quadro, o cantor Xanddy já adiantou os prêmios que ele dará para o vencedor (a). A fonoaudióloga e vocal coach que atende o cantor, Émile Rocha, fará sessões de educação vocal no ganhador (a) do quadro. Entre as orientações que a profissional dará, estão como deve ser o uso da voz, o aquecimento e desaquecimento. Além desse cuidado, dividir o palco com a turma do Harmonia do Samba será uma das vitrines para o vencedor no verão 2022.