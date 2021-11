Fini tem vagas de emprego em São Paulo; veja cargos

A Fini, uma das maiores empresas do setor de doces do Brasil, está disponibilizando mais de 20 novas vagas de emprego na cidade de Jundiaí – SP. As oportunidades podem ser uma ótima chance para quem está em busca do primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. CONFIRA!

Fini anuncia novas oportunidades de emprego

As vagas disponíveis para trabalhar na empresa são todas localizadas na cidade de Jundiaí – São Paulo, onde os únicos requisitos são:

Idade mínima de 18 anos;

Residir na cidade de Jundiaí – SP.



Você Pode Gostar Também:

As 20 oportunidades estão distribuídas nas áreas de logística e produção. Não foram informados pela empresa os valores referentes aos salários das vagas disponíveis, mas tudo indica que a empresa vai seguir os padrões do mercado.

Além do salário, mais alguns benefícios estão sendo ofertados, como por exemplo, vale refeição e alimentação, vale transporte, 13° salário, férias, entre muitos outros.

Quem possuir experiência na área de produção e logística será um diferencial no momento da seleção dos candidatos, mesmo que isso não seja um requisito.

Veja também: Liferay tem vagas de emprego em Recife

Como realizar a sua inscrição

Os interessados em preencher as vagas para trabalhar na Fini, deverão realizar sua inscrição enviando um e-mail com currículo atualizado anexado. O e-mail deve ser enviado para o seguinte endereço: recrutamento.fini@finibr.com.

Não esqueça de atualizar os dados do seu currículo, em principal os telefones e e-mail para contato, as qualificações, escolaridade e experiência profissional.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!