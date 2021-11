Fique na moda! Confira cores de cabelo que vão bombar no verão

O verão está chegando e muita gente conta os dias para essa estação. E isso inclui o visual. Por isso, selecionamos as melhores tendências de cortas de cabelo para apostar e arrasar nesse solzão de Salvador e de outros cantos do Brasil. E claro, deixamos algumas dicas para cuidar dos fios nessa época de verão e piscina.

A cor caramelo é bem queridinha entre as famosas já há algum tempo. Foi aposta de atrizes como Jeniffer Lopez e Cléo Pires, a tintura que traz um aspecto de loiro natural e vai chegar em alta principalmente para pele mais escuras e cabelos cacheados. As tonalidades puxadas para o loiro sempre requem mais cuidado, por isso é importante não esquecer o protetor térmico.

Como sempre, Manu Gavassi passou na frente e garantiu o seu ruivo alaranjado bem curtinho. A cor que em alguns casos precisará e uma descoloração no processo também exige um pouco mais de atenção, então a dica é investir em hidratação antes de começar.

Tons naturais com cores mais comuns, vão aparecer muito nessa estação e a melhor inspiração é a atriz Dandara Mariana, que além colocar seus cachos para brilhar, veio com tudo na coloração castanho natural. Como a mudança não é tão radical, é sempre bom investir em hidratação, mas nada de fazer reconstrução junto com a coloração.