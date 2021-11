Flamengo goleia, Palmeiras leva virada e Sport fica perto da Série B – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – Quatro jogos movimentaram a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. Enquanto o Flamengo goleou o São Paulo em pleno Morumbi, o Palmeiras levou virada do Fluminense no Maracanã e o Sport perdeu e ficou ainda mais próximo da Série B 2022.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE A!

Com show de Michael (dois gols e uma assistência), o Flamengo visitou o São Paulo e venceu por 4 a 0, no Morumbi, em São Paulo (SP). Os cariocas abriram o placar com 24 segundos e construíram o resultado sem dificuldade. O Fla assumiu a vice-liderança, agora com 60 pontos. Já o São Paulo é o 15º, com 38.

Fora de casa, o Palmeiras até saiu na frente com um golaço de Dudu, mas levou a virada e perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Os paulistas perderam a vice-liderança e aparecem em terceiro, com 58. O Flu, que ainda sonha com vaga na Libertadores, é o oitavo, com 45.

Quem se afastou das últimas posições foi o Ceará, que sofreu, mas venceu o Sport por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Vozão é o décimo colocado, com 42 pontos, enquanto os pernambucanos ficaram em 18º, com 30 e se aproximaram ainda mais do rebaixamento à Série B do ano que vem.

Por fim, no último jogo do dia, o Juventude visitou a Chapecoense e venceu por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O Juventude é o 17º, agora com 36 pontos. Tem a mesma pontuação que o Bahia (16º), mas aparece com menos vitórias: 9 a 8. Já a Chapecoense, rebaixada com antecedência, segue na lanterna, com apenas 15 pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 32ª RODADA: