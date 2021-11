Flamengo se aproxima de renovação com um dos principais jogadores do time – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 11 (AFI) – Dono da posição e um dos melhores jogadores do time, o uruguaio Giorgian Arrascaeta está muito próximo de acertar sua renovação com o Flamengo. Na quarta-feira, uma reunião entre o empresário do jogador, Daniel Fonseca, e Marcos Braz e Bruno Spindel, membros da diretoria rubro-negra, adiantaram as tratativas. No momento, a única pendência é o aval do presidente Rodolfo Landim.

A expectativa é que as negociações se resolvam antes da final da Libertadores, e que o novo vínculo seja até 2026.

A NOVELA

As tratativas seguem desde o começo do ano. O maior imbróglio é referente a compra dos 25% dos diretos do atleta. No começo, ambas as partes estava irredutíveis nos valores e forma de pagamento. Porém, atualmente, parecem ter chego a um acordo. Antes, a relação entre diretoria e empresário não era boa, mas foi melhorando e após meses de conversa pelo telefone eles se reuniram presencialmente e de maneira amistosa.

A LESÃO

O meio-campista não entra em campo desde o dia 7 de outubro, Arrascaeta está sendo preparado para a final da Libertadores, e a expectativa é de que o jogador esteja pronto na próxima semana para ganhar ritmo de jogo novamente.