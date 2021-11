Flamengo x Atlético-GO – É tudo ou nada para o Mengão – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 04 (AFI) – O Flamengo não pode pensar em outro resultado nesta sexta-feira que não seja a vitória sobre o Atlético-GO. Os dois times se enfrentam a partir das 21h30, no Maracanã, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão.

Um tropeço praticamente tira o Flamengo da briga pelo título. O time comandado por Renato Gaúcho é o terceiro colocado, com 50 pontos, 12 a menos que o líder Atlético-MG. O Galo, porém, tem duas partidas a mais.

No meio da tabela de classificação, em 11º lugar, com 37 pontos, o Atlético-GO quer surpreender o Flamengo para se aproximar do primeiro objetivo, que é a permanência na elite. De quebra, o Dragão se aproximaria do G6.

VENCER OU VENCER

Pressionado no cargo por conta dos últimos resultados e também por causa do futebol apresentado pelo time, o técnico Renato Gaúcho tem o retorno de três jogadores importantes para essa partida.

Setor mais criticado pelos torcedores, a defesa tem reforços. David Luiz e Rodrigo Caio foram liberados pelo departamento médico e voltam ao time titular. Outra boa notícia é o retorno do atacante Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no empate com o Athletico-PR, por 2 a 2.

MUDANÇAS NO DRAGÃO

Em relação ao time que enfrentou o Sport, em Recife, o técnico Eduardo Souza vai fazer mudanças. O esquema tático, inclusive, pode ser outro. Diante da força do adversário, o atacante Zé Roberto corre o risco de dar lugar para Willian Maranhão.

As alterações não param por aí. Eduardo Souza não vai poder contar com o lateral-direito Arnaldo e o atacante Ronald, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Sport. A tendência é que Dudu e João Paulo sejam os respectivos substitutos.