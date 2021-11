Flamengo x Bahia – Rubro-Negro quer retomar boas atuações contra Tricolor embalado – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 10 (AFI) – Mesmo que a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro tenha ficado complicada, o Flamengo precisa retomar a confiança e chegar com moral na final da Copa Libertadores da América. Para isso, entra em campo nesta quinta-feira, às 19h, quando recebe o Bahia, Maracanã, pela 31ª rodada.

Vindo de um empate por 2 a 2 com a Chapecoens, o Flamengo está com 54 pontos, atrás de Atlético-MG (65) e Palmeiras (55), mas com 29 jogos, um a menos do que os adversários.

Já o Bahia está em 15º com 36 pontos, mas em momento incrível. Em sete jogos com Guto Ferreira, foram três vitórias e quatro empates. Além disso, marcou sete gols e só sofreu um. Na última partida, venceu o São Paulo, por 1 a 0.

FLAMENGO

Para retomar as boas atuações, o técnico Renato Gaúcho poderá contar com retornos importantes. O meia Diego, recuperado de lesão, está à disposição, assim como o zagueiro David Luiz, poupado, e Andreas Pereira, que cumpriu suspensão. O volante Thiago Maia também deve aparecer no time titular.

Por outr lado, Arrascaeta, Pedro e Filipe Luís segue como desfalques, no departamento médico. Isla está com a seleção e Rodrigo Caio e Bruno Henrique podem ser poupados, dando lugar para Rodinei e Vitinho.

“É lógico que estamos devendo bastante, mas vamos melhorar. Pode ter certeza. Eu tenho minha culpa? Lógico que tenho. Ninguém está fugindo disso”, disse Renato Gaúcho.

BAHIA

Guto Ferreira afirmou que não trata a partida de forma diferente e destacou que a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, deu confiança ao time.

“Eu não coloco algum jogo como primordial ou mais importante. Antes do jogo é muito difícil de saber isso. Estamos fazendo jogo a jogo. Será outra partida difícil e o triunfo contra o São Paulo, claro, nos dá confiança”, afirmou.

Para o duelo, não poderá contar com o volante Patrick de Lucca, que levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Ranielle, que entrou no segundo tempo diante do São Paulo, é opção, mas o técnico não confirmou sua entrada. Matheus Teixeira, lesionado, segue como baixa.