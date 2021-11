Flamengo x Corinthians – Mengão quer continuar sonhando com título e Timão mira o G4 – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 16 (AFI) – Vivendo bom momento no campeonato, e especialmente na última rodada, Flamengo e Corinthians irão escrever mais um capítulo do clássico com os dois times com as maiores torcidas do Brasil. A bola rola às 21h30, no estádio do Maracanã, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times vem de vitória na última rodada. Os donos da casa golearam o São Paulo por 4 a 0 em pleno Morumbi, já o Corinthians venceu o Cuiabá em casa por 3 a 2.

O Rubro-negro assumiu a segunda posição da tabela neste último final de semana e chegou a 60 pontos, dois a mais que o Palmeiras, que tropeçou. Do outro lado, o alvinegro é o quinto colocado com 50 pontos e mira a quarta colocação, no entanto, para isso é necessário vencer o Flamengo, e torcer por um tropeço do Bragantino diante do Grêmio, que se enfrentam em Porto Alegre.

FLAMENGO

O time segue com alguns desfalques certos, como o lateral Isla, servindo a seleção chilena, além de Arrascaeta, Filipe Luís e Pedro, lesionados. O goleiro Diego Alves é dúvida. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho poderá contar com o retorno do meio-campista Diego, que estava suspenso na última partida.

CORINTHIANS

Se recuperando de lesão, o atacante Willian participou do treino da equipe na última segunda-feira e pode ser relacionado pelo técnico Sylvinho. O técnico, inclusive, deverá manter uma mudança para esse jogo. Fábio Santos, que estava suspenso na última rodada, deu espaço a Lucas Piton, que deu conta do recado e foi muito bem. Por conta disso, o veterano deve ficar no banco diante do Flamengo.