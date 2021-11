Flavinho anuncia nova era do Pagodart com projeto audiovisual: ‘Vem forte’

Após anos afastado do grupo Pagodart, o cantor Flavinho, que estava em carreira solo, retorna ao comando da banda. Em bate papo exclusivo com o iBahia, o comandante do grupo exaltou os fãs e afirmou que está ansioso para retornar aos palcos e sentir de perto o calor do público novamente. Foto: Divulgação

“Os fãs fizeram a gente retornar, assim que eles souberam que a marca iria a leilão houve um movimento muito forte pela nossa volta. Com isso entrei em parceria com um sócio e compramos a marca [Pagodart], o negócio ficou bom para ambas as partes e estamos aí. A volta do Pagodart vem forte. O muchacho tá chegando”, disse o cantor.

Após ficar oito anos longe do grupo, Flavinho retornou com a missão de não levar seu som somente aos fãs clássicos, mas também conquistar um público mais jovem.

“Queremos que o nosso som chegue a esse público mais novo. Queremos também a confiança deles. A galera nova acha que meu show é só música antiga e não é. Eu trago música com piseiro, sertanejo, tem os clássicos, tem de tudo. Estamos com um repertório bem legal. “, avisou Flavinho.

A primeira apresentação da banda em Salvador, será no dia 19 de dezembro, em um festival. No evento, Flavinho entregou que o grupo vai gravar um projeto audiovisual com canções inéditas e sucessos já conhecidos, em comemoração aos 20 anos de carreira.