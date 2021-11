Flertando com o rebaixamento e tentando se recuperar da goleada, São Paulo visita o Palmeiras – Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 (AFI) – O São Paulo enfrenta um de seus piores momentos no Campeonato Brasileiro, após ser goleado pelo Flamengo por 4 a 0 no Morumbi, no último final de semana, o Tricolor está próximo da zona de rebaixamento e terá o Palmeiras pela frente nesta quarta-feira às 20h30, no Allianz Parque. O confronto é válido pela 33° rodada da competição.

A equipe do Morumbi soma apenas 38 pontos e está a apenas dois da zona da degola. Até aqui, soma oito vitórias, 14 empates e dez derrotas.

DESFALQUE NO ATAQUE

Expulso logo no início da última partida após uma entrada violenta, o atacante Calleri cumpre suspensão automática e está fora do jogo.

RETORNOS

Por outro lado, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Welington cumpriram suspensão e agora estão à disposição. Quem ainda é dúvida sobre o retorno é Arboleda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Rogério Ceni pode ir a campo com Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero (Gabriel Sara), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Rigoni e Luciano.