Flipelô terá Rota Gastronômica com restaurantes do Centro Histórico; veja participantes

A rica, colorida e saborosa gastronomia baiana tem lugar garantido na Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), que acontecerá de forma híbrida, com programação presencial e virtual, do dia 17 a 21 de novembro, e tem o escritor alagoano Graciliano Ramos como homenageado.

Prato do Pysco / Foto: Mario Edson

Na edição 2021 da FLIPELÔ, a Rota Gastronômica Amados Sabores, da qual participam restaurantes e bares do Centro Histórico, contará com pratos exclusivos inspirados pelo tema “Amado Sertão – Comida Sertaneja da Bahia”, com inspiração no livro “A Cozinha Sertaneja da Bahia”, de Guilherme Radel (1930-2019). Além disso, teremos oficinas gastronômicas ministradas pelo Senac Pelourinho.

A Rota Gastronômica Amados Sabores reunirá 28 bares e restaurantes. Os pratos terão preços entre R$ 23,90 e R$ 69,90.

Além de ofertar pratos deliciosos com o melhor da cozinha sertaneja baiana, a Rota Gastronômica contará com oficinas ministradas pelo Senac Pelourinho.

A oficina “Vidas Secas: Comidas de sustança”, em relação a mais famosa obra literária de Graciliano Ramos (Vidas Secas, publicada em 1938, pela antológica Livraria José Olympio Editora), será realizada pela plataforma Microsoft Teams, nos dias 18 e 19 de novembro, das 14h às 16h e das 09h às 11h, respectivamente. Será um diálogo sobre as preparações de pratos sertanejos: rabada, sarapatel, efó e farofa d’água.

Confira a lista dos restaurantes, pratos, preços, endereços e horários de funcionamento da Rota Gastronômica Amados Sabores:

Alaíde do Feijão – prato principal: mocotó; acompanhamento: arroz branco e pirão; R$ 45; Rua das Laranjeiras, nº 26, Pelourinho; das 12h às 22h;

Antique Bistrô – prato principal: ragu de costela de boi defumado; acompanhamentos: risoto de limão siciliano; R$ 57,90; Rua do Carmo, nº 6, Santo Antônio; quarta e quinta-feira, das 16h as 21h; sexta-feira e sábado, das 13h às 21h30; domingo, das 13h até às 18h30;

Prato do Antique Bistrô / Foto: Mario Edson / Divulgação

Axêgo – prato principal: arroz de hauçá; acompanhamentos: salada e farofa; sobremesa: cocada preta; R$ 69,90; Rua Maciel de Cima, nº 1, Pelourinho; das 12h às 22h;

Boteco do Pelourinho – prato principal: sarapatel suíno; acompanhamento: arroz branco; R$ 59,90; Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 5, Pelourinho; das 12h às 22h;

Boteco do Viajante – prato principal: cuscuz do sertão, recheado com queijo coalho e banana da terra; acompanhamento: picadinho de carne e salada; R$ 34,90; R. Maciel de Baixo, nº 15, Pelourinho; das 10h às 22h;

Cantina da Lua – prato principal: angu desencubado; acompanhamentos: carne defumeiro, pirão de feijoada, feijão fradinho, vinagrete e pickles de maxixe; R$ 39,90; Terreiro de Jesus, Pelourinho; das 11h às 22h;

CGC Café Gourmet – prato principal: carne de fumeiro; acompanhamento: purê de queijo coalho, arroz e farofa d’água com chouriço de Maragogipe; R$ 38,90; Rua do Bispo, nº 5, Praça da Sé; das 11h às 20h;

Chocolates Marrom Marfim – prato principal: carne do sol; acompanhamentos: feijão de corda, farofa de manteiga de garrafa e arroz; R$ 39,90; Rua Gregório de Mattos, nº 17, Pelourinho; das 9h às 23h;

Comida Caseira – prato principal: carne do sol; acompanhamentos: pirão de leite; sobremesa: doce de banana; R$ 39,90; Rua Frei Vicente, nº 7, Pelourinho; das 12h às 22h;

Cuco Bistrô – prato principal: picadinho de carne; acompanhamentos: feijão tropeiro, arroz, batata palha, couve e ovo frito; R$ 69; Rua Cruzeiro do São Francisco, nº 4/6, Pelourinho; das 12h às 22h;

Donna Pimenta – prato principal: moqueca de peixe; acompanhamentos: pirão, salada de feijão verde e arroz branco; R$ 39,90; Rua Maciel de Baixo, nº 55, Pelourinho; das 10h às 22h;

Malembe – prato principal: ensopado de carneiro; acompanhamentos: farofa de cuscuz e molho de biribiri; R$ 35; Rua Ladeira do Carmo, nº 7, Santo Antonio; das 12h às 21h;

Mascavo Vegan – prato principal: almôndegas crocantes; acompanhamentos: purê de batata doce e molho de tomates; R$ 45; Rua Direita do Santo Antônio, Porta 71, casa 7, Santo Antonio; das 17h às 22h;

ManáGrill – prato principal: escondidinho de aipim com carne seca e banana da terra; acompanhamentos: arroz branco; R$ 59,90; Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 7, Pelourinho; das 11h às 22h;

Mariposa – prato principal: bolinho de estudante com goiabada; R$ 23,90; Largo Terreiro de Jesus, nº 100, Casarão 17, Pelourinho; domingo a terça-feira: 11h30 às 16h; quarta-feira a sábado das 11h30 às 22h;

O Coliseu – prato principal: rabada; acompanhamentos: pirão; R$ 69; Rua Cruzeiro São Francisco, nº 9/13, Pelourinho; das 11h às 22h;

Prato do Odoyá / Foto: Mario Edson

Odoyá – prato principal: bolinho de estudante com doce de leite e sorvete de coco; R$ 28; Largo Cruzeiro do São Francisco, nº 1, Pelourinho; horário de funcionamento: 11h às 22h;

Ó pai, Ó – prato principal: “Sobe e desce Reginaldo”, cubos de filé mignon cozido com carne seca, quiabo, maxixe e banana da terra; R$ 69,90; Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho; das 11h às 22h;

Pelô Bistrô – prato principal: moqueca de ovo; acompanhamentos: farofa acebolada, pirão e arroz; R$ 49; Rua das Portas do Carmo, nº 6 (antiga Alfredo de Brito), Pelourinho; das 11h30 às 15h; das 18h às 21h30;

Ponto Vital – prato principal: carne de fumeiro; acompanhamentos: feijão tropeiro, arroz e vinagrete; R$ 39,90; Rua das Laranjeiras, nº 23, Pelourinho; horário de funcionamento: 11h às 22h;

Por Acaso – prato principal: moqueca de peixe; acompanhamentos: vatapá, caruru e arroz branco; R$ 39,90; Rua Santa Isabel, nº 8, Pelourinho; das 11h às 23h;

Portal do Pelo – prato principal: risoto de carne seca com banana da terra; R$ 39,90; Rua Portas do Carmo, nº 33, Pelourinho; das 12h às 22h;

Poison Drinkeria Club – prato principal: “Amor de Sertanejo”, torta salgada massa crocante, com carne seca desfiada, lâminas de banana da terra e creme de queijo, gratinada com parmesão; acompanhamento: salada verde; R$ 39,90; Rua da Ordem Terceira, nº 7, Pelourinho; das 11h até o último cliente;

Pysko – prato principal: lombo assado ao molho de caju e mil folhas de batata doce; acompanhamento: vegetais salteados; R$ 52; Rua do Carmo, nº 42, Santo Antonio; das 12h às 23h;

Raiz – prato principal: lombo suíno do Graciliano, com lâminas de lombo suíno defumado e flambado na cachaça; acompanhamentos: purê de banana da terra, chips de aipim, cebola grelhada e tomate uva; R$ 46; Rua do Carmo, nº 6, Santo Antonio; quarta a sexta-feira, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 20h;

Senac Pelourinho – restaurante de comida típica, serviço de buffet com 40 opções de pratos regionais e 10 sobremesas da Bahia; R$ 69,90 (buffet); Largo do Pelourinho, nº 13, Pelourinho; almoço, todos os dias, das 11h30 às 15h30; janta, das

Uauá – prato principal: pernil de carneiro “Desejo de Baleia”; acompanhamentos: feijão de corda puxado na manteiga de garrafa e legumes grelhados; R$ 57; Rua Maciel de Baixo, nº 36, 1° andar, Pelourinho; das 11h às 22h;