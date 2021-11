Flora Gil diz que Camarote Expresso 2222 estará fora do próximo Carnaval: ‘Receio’

Flora Gil, empresária e produtora de um dos principais camarotes do Carnaval de Salvador, o Camarote Expresso 2222, revelou que o Expresso não marcará presença na próxima folia carnavalesca, caso venha a acontecer. As informações são do Jornal Correio.

Ao ser perguntada sobre a produção do Expresso 2222 para o Carnaval de 2022, Flora Gil afirmou que o camarote ficará de fora da celebração.

“Se os governantes da Bahia acharem que devem seguir com a ideia de fazer o Carnaval, infelizmente o Camarote Expresso 2222 estará por mais um ano fora da folia carnavalesca”, disse a esposa de Gilberto Gil, que explicou o motivo do seu posicionamento firme: “A pandemia ainda não acabou. A aglomeração é um multiplicador do vírus e o Carnaval é uma aglomeração extraordinária. Tenho receio de produzir uma festa tão grande com duração de uma semana, como o Camarote Expresso 2222, e cooperar com a permanência, e até uma expansão, da pandemia. Tenho muito respeito pela minha vida e a vida alheia”.