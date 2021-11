Floresta-CE preparado para jogo decisivo contra o Ferroviário-CE – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 1 (AFI) – O Floresta-CE está pronto a partida desta terça-feira, 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, contra o Ferroviário-CE, em duelo cearense que define vaga para a quarta fase da Copa do Nordeste. No primeiro jogo, no estádio Carlos Alencar, deu empate por 0 a 0 e uma nova igualdade leva a decisão aos penais. Quem vencer nos 90 minutos leva a vaga.

TREINADOR FALOU

Falando à imprensa na véspera do jogo, o treinador do Lobo alviverde cearense, Daniel Rocha analisou a partida: “Fizemos uma análise muito criteriosa do time do Ferroviário e do jogo anterior. Precisamos segurar a pressão (do Ferroviário), e depois criar cenário e boas chances para ganhar o jogo”, disse Rocha, que avalia que no primeiro tempo no primeiro jogo o time não chegou ao ataque: “Nós precisamos chegar mais e jogar o Ferroviário para trás e criar o máximo de dificuldades possível para eles”, frisou o treinador. poder segurar a pressão e depois um cenário com boas chances para ganhar o jogo.

O técnico, efetivado depois da saída de Leston Júnior, destacou o atual momento bom do Lobo, e fez questão de agradecer à direção por ter confiado em seu trabalho e que o grupo de atletas, boa parte jovens, tiveram uma boa aceitação do trabalho atual . “Isso tem ajudado muito e visa o crescimento do Floresta, levando o clube a patamares cada vez maiores: Parabenizo muito nosso elenco que tem um alto nível e tem uma capacidade de superação incrível,com engajamento jogadores que subiram da da base. Um grupo que não tem validade e que merece estar nesse momento por sua aplicação”, destacou.

PREPARAÇÃO

Para o jogo diante do Ferroviário, o técnico Daniel Rocha não poderá contar com o volante Thalison, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. A última vez que o Floresta atuou na Arena Castelão, foi diante do Novorizontino/SP pelas semifinais da Série D no dia 16 de janeiro de 2021, onde o empate por 1 a 1 prevaleceu. O gol alviverde foi assinalado pelo volante Jô, atualmente na equipe.

Segundo o clube, os profissionais (atletas e comissão) testaram negativos para COVID-19. Caso o Floresta conquiste a vaga para fase de grupos, será a primeira participação da equipe na competição regional na próxima fase. Durante as Eliminatórias, o Verdão da Vila, foram 3 três partidas: Treze 1×3 Floresta: Mailson, Flávio Torres e Fábio Alves; Santa Cruz 3(2)x(4)3 Floresta: Paulo Vyctor, Fábio Alves e Mailson | Pênaltis convertidos pelo Floresta: Fábio Alves, Dudu, Daniel e Athyrson; e Floresta 0x0 Ferroviário. Os artilheiros da equipe na competição, são: Mailson e Fábio Alves, dois gols.

Douglas Dias, Alisson, Maílson, Fábio Alves, Jô, Joedson (Vagner), Daniel Pereira, Renê, Paulo Vyctor, Flávio Torres e Eugênio. Esse pode ser o Floresta para esse jogo decisivo.