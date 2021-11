Floresta leva gol nos acréscimos, mas se classifica nos pênaltis – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 02 (AFI) – O Floresta se classificou à fase de grupos da Copa do Nordeste, na noite desta terça-feira, ao vencer o Ferroviário, nos pênaltis, por 4 a 3, no Castelão, em Fortaleza. No tempo normal, os rivais cearenses empataram por 1 a 1. Vitão (contra) fez para os visitantes e Edson Cariús, nos acréscimos, anotou para o Ferrão.

Após escanteio batido, Daniel desviou de cabeça, a bola pegou no joelho de Vitão e enganou o goleiro Rafael que nada pôde fazer. Na ida, os rivais haviam empatado sem gols no Vovozão, também na capital cearense.

Aos 24 minutos, Rafael saiu da área, deu uma entrada criminosa no adversário e foi expulso pelo árbitro alagoano José Ricardo Laranjeira. Sem o goleiro titular, o reserva Jonathan entrou na vaga do meia Clisman.

Aos 46 minutos, Wandson foi à linha de fundo e cruzou. O goleiro Douglas Dias fez lambança e bola sobrou limpa para Edson Cariús empurrar para as redes e levar a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, os goleiros pegaram três batidas, uma delas foi de Edson Cariús. O Floresta levou a melhor e seguirá na disputa.

Entrada criminosa. (Foto: Reprodução)

OUTRAS VAGAS!

Ao todo, são quatro vagas abertas. O Floresta pegou a primeira. As outras três serão conhecidas apenas no meio do mês. O CRB, em Maceió, tentará reverter a vantagem do Moto Club, que venceu na ida por 2 a 1, em São Luís. Em Salvador, tudo aberto para Vitória e Botafogo, que empataram por 1 a 1 em João Pessoa. Já em Natal, situação quase resolvida após o ABC apanhar de 3 a 0 do Sousa na Paraíba.