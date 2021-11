Flu leva confronto direto contra o Inter; São Paulo empata e se complica – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Triunfo Tricolor pela 35ª rodada do Brasileirão Assaí. No Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0 em jogo disputado nesta quarta-feira (24). Fred marcou o gol que decretou a segunda vitória seguida do time carioca na Série A.

Na tabela de classificação, o Flu permanece em sétimo, agora somando 51 pontos. O Colorado está uma posição abaixo, com 47.

Na noite desta quarta-feira, a 34ª rodada do Brasileirão ficou completa com a disputa da partida entre São Paulo e Athletico-PR. No Morumbi, as equipes entraram em campo de olho nos três pontos em um confronto direto contra a parte de baixo da tabela, mas saíram com o empate em 0 a 0.

O resultado mantém as duas equipes nas mesmas posições da Série A, ambas com 42 pontos. O Furacão é o 12º colocado, e o Tricolor ocupa o 14º lugar – o primeiro time dentro da zona de rebaixamento tem 37 pontos.

VITÓRIA TRICOLOR

Em desvantagem, o Inter aumentou seu ímpeto ofensivo e pressionou o Flu. Aos 24, Cuesta se antecipou à defesa após cobrança de escanteio, cabeceou com estilo e Marcos Felipe foi no ângulo defender. O Flu quase ampliou aos 44, quando Caio Paulista finalizou da entrada da área e a bola passou próxima ao gol. Taison, aos 46, arriscou o chute de fora da área e levou perigo.

No segundo tempo, o time gaúcho continuou tendo a bola e pressionando em busca do empate. Mas, quem quase voltou a marcar foi o Tricolor: Marlon cobrou falta na área, David Braz desviou de cabeça e jogou pela linha de fundo. Matheus Cadorini teve grande oportunidade de ampliar aos 21, em sobra de bola na área, mas o chute saiu tirando tinta da trave tricolor.

São Paulo empata com Athletico

Na reta final o duelo aumentou ainda mais a intensidade. O Internacional se lançou ao ataque para tentar o empate e o Fluminense aproveitou para ameaçar em transições em velocidade nos contragolpes. Porém, apesar de boas oportunidades criadas, o placar do início do jogo foi mantido. No fim, Paulo Victor, do Inter, foi expulso.

EMPATE!

Jogando em casa, o São Paulo controlou as ações diante do Athletico-PR no primeiro tempo da partida no Morumbi. Com mais posse de bola, o Tricolor impôs seu ritmo de jogo e criou as principais chances de abrir o placar. No entanto, não teve capricho no último passe e não conseguiu balançar as redes. As melhores chegadas saíram em lances com Rigoni e Calleri. Nos minutos iniciais, o argentino exigiu duas boas defesas do goleiro Santos. O Furacão, sem espaços, não levou perigo à meta defendida por Tiago Volpi.

Na volta do intervalo, assim como na etapa inicial, o Tricolor começou pressionando. Logo aos dois minutos, Rigoni avançou sem marcação, invadiu a área e chutou na diagonal, vendo Marcinho evitar o gol. Depois, Gabriel Sara, Pablo e Igor Gomes também levaram perigo, mas sem sucesso nas finalizações. O Athletico, sem postura ofensiva, seguiu sem criar chances claras de gol. E o São Paulo, apesar das tentativas, também não conseguiu alterar o marcador, que ficou zerado até o apito final.