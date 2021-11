Fluminense 2 x 0 América-MG – Tricolor mantém boa fase em casa e cola no G6 – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 21 (AFI) – Apesar de inconsistente nas últimas rodadas, o Fluminense manteve a boa fase dentro de casa e venceu o América-MG por 2 a 0 na tarde deste domingo. Jogando no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, conquistou os três pontos com gols de Luiz Henrique e Fred.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 48 pontos, na sétima colocação, colando assim no G6m que garante vaga ao menos na fase preliminar da Copa Libertadores. Nos últimos cinco jogos em casa, foram um empate e quatro vitórias seguidas. Já o América segue com 45, agora em décimo lugar.

Relato do jogo em breve…

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Internacional, novamente no Maracanã, pela 35ª rodada. No sábado seguinte, às 19h30, o América estará em Bragança Paulista (SP), onde enfrenta o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada.