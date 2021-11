Fluminense x Sport – Mais um na emoção, Leão? – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 05 (AFI) – Após ser surpreendido pelo Ceará, o Fluminense busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro para seguir lutando por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América diante do Sport, em jogo marcado para este sábado, às 21h, no Maracanã, pela 30ª rodada. O adversário vem motivado após vitória convincente frente ao Atlético-GO.

O Fluminense perdeu na última rodada por 1 a 0 diante do Ceará e viu a oportunidade de se aproximar do G-6 cair por terra. No entanto, segue na oitava posição, com 39 pontos. Em sexto, o Corinthians tem 44.

O Sport, por outro lado, luta contra o rebaixamento. O time pernambucano tem 30 pontos, na 17ª colocação. O primeiro time fora da degola é o Bahia, com 33. No último jogo, bateu o Atlético Goianiense por 2 a 0.

COMO VEM O FLU?

O técnico Marcão encerrou a preparação no Fluminense indicando várias mudanças. Apesar de estar recuperado de uma lesão na coxa, o meia Yago ficará como opção entre os suplentes. Com isso, Martilenelli ganhará mais uma oportunidade entre os titulares. E as novidades não param por aí.

John Kennedy cumpriu suspensão automática diante do Ceará e retorna. O atacante terá a seu lado Fred, recém recuperado de uma fissura no dedinho do pé. Contra o Ceará, ele começou no banco de reservas. O goleiro Marcos Felipe, que perdeu algumas atividades ao longo da semana, também foi confirmado entre os 11.

Fluminense e Sport se enfrentam no Brasileirão

“A gente está focado, tivemos uma conversa importante no vestiário. São nove decisões. Conhecemos bem o grupo, os jogadores, todo estafe. Nos momentos de dificuldade, a gente fica cada vez mais junto. Quero aproveitar para pedir o apoio do torcedor nessas nove decisões, que eles sejam nosso 12º jogador. A gente vai trabalhar bastante e fazer o melhor para conseguir a vitória”, completou o comandante.

E O LEÃO?

Do outro lado, o técnico Gustavo Florentín, que foi literalmente abraçado por torcedores do Sport no último duelo, não estará em campo por ter sido expulso frente ao Atlético-GO. O auxiliar Hector Nuñez será o responsável por passar as orientações dentro das quatro linhas.

Além do treinador, Gustavo Oliveira e Mikael, autor dos dois gols frente ao Atlético, estão suspensos. A expectativa é que Chico, assim como foi na rodada passada, e Paulinho Moccelin iniciem o embate. Everton Felipe também é cotado.

“Mais um jogo difícil no Brasileirão. Legal por isso, que não tem jogo pequeno, jogo fácil. Cada jogo é mais difícil que o outro. Mais um adversário difícil, com bons jogadores. Jogo importante em que também temos nossa qualidade e vamos procurar aproveitar o que temos de melhor. Gustavo (Florentín, técnico) tem nos passado onde e como fazer para encontrar os pontos débeis do Fluminense e é isso que vamos tentar fazer para conseguir um resultado positivo lá”, disse Hernanes.