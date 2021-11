Focado apenas na vitória, Manaus desembarca em SP com dois desfalques e uma dúvida – Futebol Interior

Manaus, AM, 05 (AFI) – Depois de embarcar sob grande festa da torcida no Aeroporto Eduardo Gomes, o Manaus já está em São Paulo, onde neste domingo (07) faz uma verdadeira decisão pelo acesso contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h, pela sexta e última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

Para o duelo, onde quem vencer chegará ao objetivo, o técnico Evaristo Piza tem problemas para armar o Gavião. Afinal, o do lateral-esquerdo Dudu Mandai e o volante Gilson Alves seguem de fora, enquanto o volante Júlio Ruch é dúvida. O primeiro segue tratando uma lesão na coxa e o outro uma entorse no joelho junto ao Departamento Médico.

Já Júlio Rush saiu com fortes dores no adutor da coxa ainda no primeiro tempo da partida contra o Tombense e está sendo reavaliado nesta semana. Caso não tenha condições de jogo, Derlan deve começar jogando. No mais, o comandante não deve fazer grandes mudanças.

“Ir lá, jogar, buscar ganhar do adversário, se isso acontecer, a gente consegue o objetivo do acesso. É o último jogo. Não tem mais como errar. Não tem um próximo jogo. O adversário está buscando o que nós também estamos buscando. E é uma batalha. Quem tiver mais estratégia, mais força, mais equilíbrio e imposição, com certeza consegue o objetivo do acesso”, disse Piza em entrevista durante a semana.

Até por conta disso, o Manaus deve entrar em campo neste domingo com a seguinte formação: Matheus Inácio; Igor, Luis Fernando, Marcelo Augusto e Ronaell; Derlan (Júlio Rush), Guilherme Amorim, Gabriel Davis e Anderson Paraíba; Guilherme Pira e Rafhael Lucas.