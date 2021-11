Focado em 2022, CSE confirma técnico experiente no futebol carioca – Futebol Interior

Maceió, AL, 23 (AFI) – 2022 já começou. Focado na disputa da elite do Campeonato Alagoano, o CSE está ativo no mercado e nesta terça-feira (23) confirmou o nome de seu novo treinador. Trata-se de Marcelo Buarque, de 58 anos, que tem passagem pela base do Flamengo e é bastante experiente no futebol carioca.

Ele tem passagens por Serrano, Duque de Caxias, Volta Redonda, Portuguesa, Bangu, Resende, Macaé, América-RJ, Quissamã, Tricolordiano, Consucesso, Americano e Aymorés, onde estava atuando no cargo de coordenador técnico nesta temporada.

“Está confirmada a contratação do técnico. Estamos com 70% dos atletas, vamos aguardar porque pode despertar cobiças e nesse momento é perigo deixar escapar alguns nomes. Mas posso adiantar o Amaral, ex-Flamengo e que jogou no CSA”, revelou o presidente do clube José Barbosa.

Amaral é volante e tem 33 anos, estava atuando no Americano e em 2019 vestiu as cores do CSA, antes disso passou por Flamengo, Quissamã, Nova Iguaçu, Vitória, Boa Esporte, Moto Club e Macaé.